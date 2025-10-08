«Размером с вертолет»: Дженнифер Лопес вспомнила о нападении казахской саранчи

Дженнифер Лопес рассказала о забавном эпизоде на концерте в Алматы, когда на нее во время выступления залезла саранча, передает Life.ru. Артистка призналась на вечернем шоу Джимми Феллона, что сперва она подумала, что на нее села маленькая мошка, но, потом почувствовала, как по ней скребутся чьи-то цепкие лапки.