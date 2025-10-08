Ричмонд
«Размером с вертолет»: Дженнифер Лопес вспомнила о нападении казахской саранчи

Актриса рассказала об инциденте, который произошел на концерте в Алматы
Дженнифер Лопез
Дженнифер ЛопезИсточник: Legion-Media.ru

Дженнифер Лопес рассказала о забавном эпизоде на концерте в Алматы, когда на нее во время выступления залезла саранча, передает Life.ru. Артистка призналась на вечернем шоу Джимми Феллона, что сперва она подумала, что на нее села маленькая мошка, но, потом почувствовала, как по ней скребутся чьи-то цепкие лапки.

«Мне показалось, что он задел меня и улетел. Но потом я поняла, что он карабкается прямо по мне! Он меня щекотал своими маленькими ножками», — вспоминала актриса.

Однако Лопес сохранила спокойствие и, не глядя, смахнула рукой насекомое, не прервав песню. После этого в свете прожекторов певица увидела, что «мошка», как она выразилась, «размером с вертолет».

Напомним, что случай произошел во время ее финального концерта в Алматы в рамках мирового турне. Дженнифер Лопес тогда эффектно стряхнула с себя саранчу на глазах у 20 тысяч зрителей. Позже в Интернете продавали «то самое» насекомое с тела Джей Ло за 1 млн тенге.