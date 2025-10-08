Агата Муцениеце и ее муж Петр Дранга впервые за долгое время вышли вместе в свет. Супруги посетили матч Media Basket. Мероприятие накануне прошло в Москве.
36-летняя актриса появилась на публике в темно-серых брюках, белой футболке, поверх которой она надела светло-серый свитер. Звезда фильма «Честный развод» собрала волосы в высокий хвост и отказалась от макияжа.
Дранга пришел на мероприятие в серой толстовке, брюках и розовой вязаной шапке. Супруги сидели рядом и держались за руки.
Напомним, Агата Муцениеце и Петр Дранга начали встречаться в конце 2024 года. В начале лета 2025-го стало известно, что актриса ждет ребенка от возлюбленного. На гендер-пати они узнали, что у них родится дочка.
25 августа 2025 года Муцениеце и Дранга сыграли свадьбу. Актриса взяла фамилию супруга. Недавно она официально стала Дрангой и поменяла свои документы.
Для музыканта этот брак стал первым, а для актрисы — вторым. Ее первым мужем был актер Павел Прилучный. У бывших супругов есть 12-летний сын Тимофей и девятилетняя дочь Мия.
