Беременная Агата Муцениеце появилась на публике с новым мужем

Супруги посетили матч Media Basket

Агата Муцениеце и ее муж Петр Дранга впервые за долгое время вышли вместе в свет. Супруги посетили матч Media Basket. Мероприятие накануне прошло в Москве.

Агата Муцениеце и Петр Дранга, фото: соцсети
Агата Муцениеце и Петр Дранга, фото: соцсети

36-летняя актриса появилась на публике в темно-серых брюках, белой футболке, поверх которой она надела светло-серый свитер. Звезда фильма «Честный развод» собрала волосы в высокий хвост и отказалась от макияжа.

Дранга пришел на мероприятие в серой толстовке, брюках и розовой вязаной шапке. Супруги сидели рядом и держались за руки.

Напомним, Агата Муцениеце и Петр Дранга начали встречаться в конце 2024 года. В начале лета 2025-го стало известно, что актриса ждет ребенка от возлюбленного. На гендер-пати они узнали, что у них родится дочка.

Агата Муцениеце и Петр Дранга
Агата Муцениеце и Петр ДрангаИсточник: Соцсети

25 августа 2025 года Муцениеце и Дранга сыграли свадьбу. Актриса взяла фамилию супруга. Недавно она официально стала Дрангой и поменяла свои документы.

Для музыканта этот брак стал первым, а для актрисы — вторым. Ее первым мужем был актер Павел Прилучный. У бывших супругов есть 12-летний сын Тимофей и девятилетняя дочь Мия.

Ранее Агата Муцениеце рассказала, сколько набрала за беременность. 