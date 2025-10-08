В Москве пройдет XIX Большой фестиваль мультфильмов

«Международный анимационный фестиваль “Большой фестиваль мультфильмов” (БФМ) — крупнейший международный смотр анимации в России — в 19-й раз пройдет в Москве с 24 октября по 5 ноября 2025 года. Онлайн-версия фестиваля будет доступна с 7 по 16 ноября по всей территории России», — говорится в сообщении.