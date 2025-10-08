В Москве пройдет XIX Большой фестиваль мультфильмов

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. XIX Большой фестиваль мультфильмов пройдет в столице с 24 октября по 5 ноября. В этом году зрителей ждут 400 фильмов из 35 стран, показы пройдут на 50 площадках Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе «Союзмультфильма».
«Международный анимационный фестиваль “Большой фестиваль мультфильмов” (БФМ) — крупнейший международный смотр анимации в России — в 19-й раз пройдет в Москве с 24 октября по 5 ноября 2025 года. Онлайн-версия фестиваля будет доступна с 7 по 16 ноября по всей территории России», — говорится в сообщении.
По словам пресс-службы, в фокусе программы — венгерская анимация. Откроется БФМ фильмом «Арко» режиссера Уго Бьенвеню и продюсера Натали Портман, получившим главный приз на международном фестивале анимационных фильмов в Анси.
Генеральный директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев отметил, что Большой фестиваль мультфильмов является уникальным событием среди российских кинематографических осмотров.
«Аналоги такому формату сложно найти не только в России, но и в мире. Программа мероприятий объединяет как профессионалов, так и поклонников анимации со всей страны», — подчеркнул он.
Особое внимание уделено просветительским проектам — «Фабрике мультфильмов» и деловой программе, где обсудят ИИ, образование, метавселенные и рекламу. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ. Генеральный партнер — киностудия «Союзмультфильм».