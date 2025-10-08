Актриса Марина Александрова снялась в шубе на голое тело. Звезда позировала в новом для себя образе. Для фотосессии ей надели парик из рыжих длинных волос. Артистка поделилась откровенными кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Я уже знаю эту роль», — отметила знаменитость.
Александрова в 2012 году официально зарегистрировала отношения с режиссером Андреем Болтенко. У пары двое общих детей, они воспитывают 13-летнего сына, которого назвали в честь отца, и 10-летнюю дочь Екатерину.
Супруги недавно вместе вышли в свет. Пара в начале сентября приехала на премьеру сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается», в котором артистка исполнила одну из главных ролей. После официального показа Александрова и Болтенко уединились и мило общались, обнимая и целуя друг друга. Актриса Анна Цуканова-Котт сняла их на видео и поделилась трогательными кадрами в блоге.
Звезда неоднократно говорила, что не считает нужным делиться подробностями личной жизни с незнакомыми людьми, даже если это преданные поклонники. По мнению актрисы, лишняя откровенность не дает никаких преимуществ, и поэтому она не собирается таким образом привлекать внимание к своему блогу и творчеству.
