После нарушения условий домашнего ареста Леру поместили в следственный изолятор. Однако следователь Степнова решила дать ей шанс — провести очную ставку с главным врачом Михаилом Юрьевичем. На допросе Валерия признается в том, что она страдает от алкогольной зависимости и больше не может скрывать правду. Героиня раскрыла главный обман — данные с монитора КТГ младенца исчезли не случайно, а потому что их удалил главный врач, пытаясь скрыть осложнения, возникшие еще во время беременности. Это признание могло бы перевернуть все расследование, но система оказалась сильнее. Формально доказательств нет, и Валерия вновь осталась в проигрыше — один на один с обвинениями, внутренней виной и недоверием окружающих.