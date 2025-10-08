Российская актриса Мария Шалаева, известная по фильмам «Русалка», «Про любовь» и сериалам «Беспринципные» и «Училки в законе», пожаловалась на трудности жизни в эмиграции.
В 2022 году Шалаева уехала из России в столицу Франции. Но возобновить творческую карьеру в новой стране ей не удалось. Недавно знаменитость сообщила, что устроилась работать таксисткой.
Теперь Мария рассказывает о том, как проходят ее рабочие будни в такси. Также актриса жалуется на бытовые проблемы, с которыми сталкивается в Париже.
«А у на все по-старому — насморк, холод, в Париже не топят, клопы», — призналась в соцсетях Шалаева.
В 2023 году звезда «Русалки» объясняла, почему выбрала в качестве нового местожительства Париж. По словам актрисы, в этом городе у нее есть друзья и знакомые. Она была уверена, что не останется без работы и сможет реализовать свой творческий потенциал.