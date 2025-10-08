Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Уехавшая из России Мария Шалаева пожаловалась на жизнь в Париже: «холод и клопы»

Актриса рассказала о трудностях жизни в эмиграции
Мария Шалаева
Мария ШалаеваИсточник: Legion-Media.ru

Российская актриса Мария Шалаева, известная по фильмам «Русалка», «Про любовь» и сериалам «Беспринципные» и «Училки в законе», пожаловалась на трудности жизни в эмиграции.

В 2022 году Шалаева уехала из России в столицу Франции. Но возобновить творческую карьеру в новой стране ей не удалось. Недавно знаменитость сообщила, что устроилась работать таксисткой.

Теперь Мария рассказывает о том, как проходят ее рабочие будни в такси. Также актриса жалуется на бытовые проблемы, с которыми сталкивается в Париже.

«А у на все по-старому — насморк, холод, в Париже не топят, клопы», — призналась в соцсетях Шалаева.

В 2023 году звезда «Русалки» объясняла, почему выбрала в качестве нового местожительства Париж. По словам актрисы, в этом городе у нее есть друзья и знакомые. Она была уверена, что не останется без работы и сможет реализовать свой творческий потенциал.