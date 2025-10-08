Сын актера Романа Мадянова, который умер в сентябре 2024 года, рассказал, как его семья справилась с утратой. По словам Романа Мадянова-мл., пока он и его близкие приходят в себя после смерти народного артиста. 32-летний Мадянов-мл. также вспомнил последний разговор с отцом.
«Я принес ему воды и похвастался новым перочинным ножиком, который купил. Папа любил ножи и оценил покупку. Я очень хорошо запомнил его глаза, он смотрел на меня с какой-то особой теплотой. Это было буквально накануне его ухода, вечером 24 сентября», — рассказал Роман. Он признался, что в тот день чувствовал тревогу, но не смог понять ее причину.
«Помню, что поцеловал папу и сказал, что надеюсь, что все будет хорошо, пожелал ему спокойной ночи и ушел», — вспомнил Мадянов-мл. К сожалению, на следующий день актер ушел из жизни. Ему было 62 года.
Сын артиста раскрыл, как его мать справляется с утратой. По его словам, Наталье Мадяновой было очень тяжело после смерти мужа. Но сейчас ей получше.
«Сейчас ее окружаем мы с моей девушкой, ее подруги, друзья. В целом она не остается одна, в этом плане все хорошо», — признался Роман.
Также Мадянов-мл. поделился планами создать собственную семью. Он рассказал о свой избраннице, Анне, которая работает режиссером анимации.
«Свою вторую половинку я нашел, надеюсь, как и папа, на всю жизнь. Анна тоже творческий человек, она режиссер анимации. Мы познакомились в интернете, в приложении для знакомств. Пока мы разбираемся с тем, что папы не стало, надо это прожить и прийти в себя. Поэтому пока рано говорить о свадьбе, но она, конечно, в планах», — поделился Роман с «TH звезды».