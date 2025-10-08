Серхат решает во что бы то ни стало докопаться до правды о своей семье и сталкивается с неожиданными препятствиями и внутренними конфликтами. В этот период он знакомится с Зейнеп, молодой и жизнерадостной цветочницей из бедного района. Между ними возникает сильное притяжение, однако неизвестно, сможет ли их связь пережить испытания, которые подготовила им судьба.