Поклонники турецких драм с нетерпением ждут премьеры сериала «Розы и грехи» — истории о любви, предательстве и борьбе за счастье, которая обещает стать одной из самых обсуждаемых новинок сезона. В центре сюжета — бизнесмен Серхат и молодая цветочница Зейнеп, чьи судьбы пересекаются вопреки социальным различиям и обстоятельствам.
В этой статье расскажем, когда выйдет первый сезон «Роз и грехов», где проходили съемки, кто сыграл главные роли и какие интересные детали уже известны о новом проекте.
Когда выйдет 1-й сезон сериала «Розы и грехи»: последние новости
Премьера турецкого сериала «Розы и грехи» (Güller ve Günahlar) состоится 11 октября 2025 года на телеканале Kanal D. Проект заявлен в жанрах драмы и мелодрамы, рассчитан на широкую аудиторию поклонников современных турецких сериалов.
Режиссер — Денизкан Челик, известный по работе над другими телевизионными проектами для Kanal D. В первом сезоне будет всего три серии, продолжительность каждой — около 45 минут.
Где проходили съемки 1-го сезона сериала «Розы и грехи»
Съемки сериала проходили в самом сердце Турции — Стамбуле. Именно в его кварталах, на улицах и студийных площадках разворачивается не только действие сериала, но и весь творческий процесс работы над кинокартиной. Для промоматериалов актеры участвовали в фотосессиях, проходивших в различных районах Стамбула, кадры с их участием использовались в афишах и тизерах сериала.
По словам представителей продюсерской команды, атмосфера на съемочной площадке была дружелюбной и вдохновляющей: актеры и режиссер активно обсуждали сцены, стремясь передать реалистичное настроение городской драмы. Несмотря на то что точные районы съемок не раскрываются, очевидно, что Стамбул стал не просто местом действия, а полноценным участником истории, подчеркивающим различие между мирами главных героев.
Кто сыграет в 1-м сезоне сериала «Розы и грехи»
Главные роли исполняют известные турецкие актеры, которые помогают раскрыть драматические и романтические линии сюжета.
Мурат Йылдырым — Серхат, успешный бизнесмен, чья жизнь меняется после встречи с Зейнеп.
Джемре Байсел — Зейнеп, молодая цветочница из бедного района, чья судьба переплетается с судьбой Серхата.
Ахмет Сарачоглу — Ариф, отец Зейнеп, который изначально против ее отношений с Серхатом.
Гюленай Калкан — Севим, мать Серхата, важная фигура в его семейной истории.
Что известно о содержании 1-го сезона
В первом сезоне сериала «Розы и грехи» рассказывается история бизнесмена Серхата, который всегда считал, что построил идеальную жизнь. У него есть все: успешная карьера, любящая жена Беррак и дети. Но привычный мир рушится в один момент, когда он раскрывает давнюю тайну супруги. Ситуацию усугубляет несчастный случай с Беррак, после которого она впадает в кому.
Серхат решает во что бы то ни стало докопаться до правды о своей семье и сталкивается с неожиданными препятствиями и внутренними конфликтами. В этот период он знакомится с Зейнеп, молодой и жизнерадостной цветочницей из бедного района. Между ними возникает сильное притяжение, однако неизвестно, сможет ли их связь пережить испытания, которые подготовила им судьба.
Интересные факты о сериале «Розы и грехи»
Сериал «Розы и грехи» привлек внимание зрителей не только драматичным сюжетом, но и рядом любопытных деталей, связанных с производством и кастингом.
Выбор Мурата Йылдырыма на главную роль был очевиден для продюсеров: актер дал согласие на съемки сразу после прочтения сценария.
Сценарий написал Йельда Эроглу, известная по проектам «Позвоните моему менеджеру», «Обиженные цветы» и «Сказка на острове».
Кастинг Джемре Байсел на роль Зейнеп вызвал неоднозначную реакцию у поклонников Мурата Йылдырыма, которые сомневались в гармонии героев на экране.
Зрители также обсуждали потенциальную сложность восприятия истории любви с большой разницей в возрасте, считая ее спорной с точки зрения моральных норм.
Несмотря на критику, проект сразу привлек внимание турецкой аудитории и активно обсуждался в социальных сетях еще до премьеры.