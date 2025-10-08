Возлюбленная ДиКаприо снялась полностью обнаженной

В начале сентября 50-летний Леонардо ДиКаприо и 27-летняя Виттория Черетти появились на премьере фильма «Битва за битвой», которая прошла в театре TCL в Лос-Анджелесе. Влюбленные позировали фотографам по отдельности. Актер был запечатлен в черном костюме, белой рубашке и туфлях. Манекенщица пришла на красную дорожку в белом макси-платье с вырезами, которое дополнила массивными каффами, браслетом, кольцом, клатчем и туфлями на каблуках. Звезде подиумов уложили волосы в гладкий пучок и сделали макияж.