Возлюбленная ДиКаприо снялась полностью обнаженной

Девушка голливудского актера Леонардо ДиКаприо, модель Виттория Черетти, снялась полностью обнаженной. Она разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Знаменитость показала кадры, сделанные во время Недели моды. На одном из фото модель предстала без одежды. Манекенщица позировала с собранными волосами и без косметики в ванной.
В начале сентября 50-летний Леонардо ДиКаприо и 27-летняя Виттория Черетти появились на премьере фильма «Битва за битвой», которая прошла в театре TCL в Лос-Анджелесе. Влюбленные позировали фотографам по отдельности. Актер был запечатлен в черном костюме, белой рубашке и туфлях. Манекенщица пришла на красную дорожку в белом макси-платье с вырезами, которое дополнила массивными каффами, браслетом, кольцом, клатчем и туфлями на каблуках. Звезде подиумов уложили волосы в гладкий пучок и сделали макияж.
До этого звезда стала лицом выпуска журнала D La Repubblica. На одной из обложек супермодель предстала в черном прозрачном платье из кружева с декольте, под которое надела бюстгальтер и стринги. Образ манекенщицы дополнили серьги-кольца. Знаменитости сделали объемную укладку и макияж.