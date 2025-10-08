Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Возлюбленная ДиКаприо снялась полностью обнаженной

Модель Виттория Черетти снялась без одежды

Девушка голливудского актера Леонардо ДиКаприо, модель Виттория Черетти, снялась полностью обнаженной. Она разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Виттория Черетти / фото: соцсети
Виттория Черетти / фото: соцсети

Знаменитость показала кадры, сделанные во время Недели моды. На одном из фото модель предстала без одежды. Манекенщица позировала с собранными волосами и без косметики в ванной.

В начале сентября 50-летний Леонардо ДиКаприо и 27-летняя Виттория Черетти появились на премьере фильма «Битва за битвой», которая прошла в театре TCL в Лос-Анджелесе. Влюбленные позировали фотографам по отдельности. Актер был запечатлен в черном костюме, белой рубашке и туфлях. Манекенщица пришла на красную дорожку в белом макси-платье с вырезами, которое дополнила массивными каффами, браслетом, кольцом, клатчем и туфлями на каблуках. Звезде подиумов уложили волосы в гладкий пучок и сделали макияж.

До этого звезда стала лицом выпуска журнала D La Repubblica. На одной из обложек супермодель предстала в черном прозрачном платье из кружева с декольте, под которое надела бюстгальтер и стринги. Образ манекенщицы дополнили серьги-кольца. Знаменитости сделали объемную укладку и макияж.