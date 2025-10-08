Российский фильм «Любовь Советского Союза» покажут в Лаосе

Как отметили в пресс-службе, показ российских фильмов в Лаосе организован не первый раз. «Весной 2023 года в столице Лаоса впервые прошел Russian Film Festival — Дни российского кино, организованные “Роскино” при поддержке Минкультуры России и Российского центра науки и культуры в Лаосе. При полном аншлаге были показаны пять фильмов, но особенно тепло местные жители приняли семейную приключенческую картину “Пальма”. В 2024 году в Лаосе также прошел специальный показ российских фильмов», — говорится в сообщении.