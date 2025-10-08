Рэпера Macan могут направить на службу в элитный полк к Глебу Калюжному

Рэпер самостоятельно явился в призывной пункт на улице Яблочкова, прошел медицинскую комиссию и теперь должен прибыть в распределительный пункт. Macan имеет категорию годности «А», что позволяет ему служить в любых родах войск. По имеющимся данным, если музыкант выразит предпочтение по поводу рода войск, военкомат, вероятно, учтет его пожелания.