Рэпера Macan могут направить на службу в элитный полк к Глебу Калюжному

Рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов), который планирует служить в армии, может попасть в элитный Семеновский полк, где уже проходит службу актер Глеб Калюжный, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Рэпер самостоятельно явился в призывной пункт на улице Яблочкова, прошел медицинскую комиссию и теперь должен прибыть в распределительный пункт. Macan имеет категорию годности «А», что позволяет ему служить в любых родах войск. По имеющимся данным, если музыкант выразит предпочтение по поводу рода войск, военкомат, вероятно, учтет его пожелания.
В элитном Семеновском полку, где сейчас проходит службу актер Глеб Калюжный, войска занимаются охраной стратегических военных объектов.