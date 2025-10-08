Ричмонд
Рэпера Macan могут направить на службу в элитный полк к Глебу Калюжному

Артист планирует служить в армии
Macan
MacanИсточник: Соцсети

Рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов), который планирует служить в армии, может попасть в элитный Семеновский полк, где уже проходит службу актер Глеб Калюжный, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Рэпер самостоятельно явился в призывной пункт на улице Яблочкова, прошел медицинскую комиссию и теперь должен прибыть в распределительный пункт. Macan имеет категорию годности «А», что позволяет ему служить в любых родах войск. По имеющимся данным, если музыкант выразит предпочтение по поводу рода войск, военкомат, вероятно, учтет его пожелания.

Глеб Калюжный на премьере фильма «Первый на Олимпе», фото: пресс-служба
Глеб Калюжный на премьере фильма «Первый на Олимпе», фото: пресс-служба

В элитном Семеновском полку, где сейчас проходит службу актер Глеб Калюжный, войска занимаются охраной стратегических военных объектов.