Сериал основан на стенограммах допросов и воспоминаниях следователей. Он показывает не процесс убийства, а пустоту человека, который не видит в своих жертвах ничего человеческого. «Дес» — это исследование того, как зло может быть скучным, тихим и внешне абсолютно нормальным. После финала остается ощущение внутреннего холода — будто смотришь не про него, а про саму бездну, что может скрываться в человеке.