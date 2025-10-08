Фильмы дель Торо часто показывают чудовищ не как злодеев, а как персонажей с чувствами и эмоциями. В «Лабиринте Фавна» и «Форме воды» он показывает, что любовь и дружба возможны даже между существами разных миров. Эта философия делает его работы уникальными в современном кинематографе.