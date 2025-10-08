Когда Белла Торн впервые появилась на экране, ей было всего шесть лет. Уже тогда режиссёры отмечали её выразительность и природную харизму, а зрители — солнечную улыбку, ставшую её визитной карточкой. Но путь от детского актёрства к взрослым ролям оказался тернистым: Белла выросла в мире, где любая ошибка обсуждается миллионами, а репутация может разрушиться за одну ночь. Её история — пример того, как голливудская слава может обернуться ловушкой, если юная звезда не выдерживает давления индустрии.