Павел Прилучный рассказал, что его раздражает в жене, актрисе Зепюр Прилучной-Брутян. 37-летний актер признался, что ему не нравится, когда супруга ленится.
«Лень. Я такой же абсолютно, но я себя иногда заставляю, а ее заставляю тоже я, а не она себя», — рассказал звезда «Мажора» в интервью журналу ОК!
Также он ответил на вопрос, что ему нравится в 29-летней супруге. Прилучный назвал ее безупречной.
«Провокационный вопрос. Честно? Ну красота мне нравится. Преданность. Чувство юмора. Ммм… Сексуальность. Обаяние. Ну и она талантлива еще очень. Она безупречна», — отметил артист.
Напомним, Павел Прилучный женился на Зепюр Брутян в 2022 году. В мае они расписались, а в августе отпраздновали свадьбу. Спустя год у пары родился сын Микаэль.
Этот брак стал для Прилучного вторым. Его первой женой была актриса Агата Муцениеце, от которой у него есть 12-летний сын Тимофей и девятилетняя дочь Мия. Звезды расстались в 2020 году.
Ранее Павел Прилучный рассказал, как изменился после развода с Муцениеце.