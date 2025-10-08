Ричмонд
Павел Прилучный рассказал, как изменился после развода с Муцениеце

Актер признался, что ранее у него был переменчивый характер
Павел Прилучный
Павел Прилучный

Павел Прилучный рассказал, какие изменения с ним произошли за последние годы. Раньше ходили слухи, что у актера непростой характер, а сам он часто может срываться на людей.

Звезда сериала «Жизнь по вызову» сейчас признается, что в прошлом он действительно отличался этими качествами. Однако сейчас 37-летний актер изменился.

«Раньше у меня был достаточно переменчивый характер, сейчас я стабилен. Наверное, дело в том, что к определенному моменту ты находишь себя и правильных людей вокруг себя… Условно, когда ты понимаешь, что все твои тылы закрыты», — рассказал он в интервью изданию ОК!.

Прилучный также признался, что доверяет своей жене, актрисе Зепюр Прилучной-Брутян, на сто процентов. Артист назвал свою супругу безупречной.

Павел и Зепюр Прилучные на премьере сериала «Виноград», фото: пресс-служба
Павел и Зепюр Прилучные на премьере сериала «Виноград», фото: пресс-служба

«Ну красота мне нравится. Преданность. Чувство юмора. Ммм… Сексуальность. Обаяние. Ну и она талантлива еще очень. Она безупречна», — ответил актер на вопрос: что ему нравится в жене.

Напомним, Павел Прилучный женился на Зепюр Брутян в 2022-м. Спустя год у пары родился сын Микаэль.

Первой женой артиста была его коллега Агата Муцениеце. Они прожили в браке около десяти лет. У бывших супругов есть 12-летний сын Тимофей и девятилетняя дочь Мия.

Ранее Павел Прилучный снял жену и двухлетнего сына на берегу моря в Сочи. 