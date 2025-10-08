Ричмонд
55-летняя Наоми Кэмпбелл показала архивное фото в «голом» комбинезоне на подиуме

Модель Наоми Кэмпбелл снялась в прозрачном комбинезоне

Модель Наоми Кэмпбелл показала архивное фото на подиуме. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Наоми Кэмпбелл / фото: соцсети
Наоми Кэмпбелл / фото: соцсети

55-летняя знаменитость позировала в «голом» комбинезоне из черного кружева на подиуме во время показа в 1991 году. Образ дополнила шляпка. Волосы ей выпрямили и сделали макияж с красной помадой.

В конце сентября звезду подловили папарацци во время Недели моды в Милане. Супермодель заметили перед показом Dolce & Gabbana. Манекенщица вышла в свет в черном топе из прозрачного кружева, жакете, туфлях на каблуках и массивных солнцезащитных очках. Звезда подиумов появилась на публике с уложенными волосами и макияжем в естественном стиле.

Ранее Наоми Кэмпбелл снялась в «голом» боди без бюстгальтера.