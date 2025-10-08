Юлия Высоцкая показала себя в необычном образе

Актриса Юлия Высоцкая снялась в обновленном имидже. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
52-летняя знаменитость позировала с мелкими короткими кудрями и макияжем с красной помадой и фиолетовыми тенями. Актриса также была одета в лазурное бархатное платье с глубоким декольте.
Звезда в целом всегда придерживается правильного питания: не ест фаст-фуд и периодически устраивает разгрузочные дни, употребляя в пищу только свежевыжатые соки, травяные чаи, овощные бульоны и холодные супы. А также актриса активно занимается спортом — бегом, плаванием и скандинавской ходьбой. Высоцкая подчеркивала, что никогда не делала пластических операций. По словам телеведущей, она боится даже «стандартных уколов красоты» из-за непредсказуемых результатов, которые могут нарушить «экспрессию» лица.
Актриса замужем за режиссером Андреем Кончаловским. Пара встретилась на фестивале «Кинотавр», а в 1998 году они официально зарегистрировали отношения. В браке у артистов родились двое детей: дочь Мария и сын Петр.
