Эксперт Воронков назвал причину роста кинопроката в России в сентябре

«В августе не было ни одного хорошего по этим меркам фильма, поэтому август провалился ниже линии экватора. При этом на сентябрь пришлось всего две премьеры — “Дракула” режиссера Люка Бессона и “Август” производства компании “Централ Партнершип” и Первого канала, который провел в прокате только один уикенд. Поэтому говорить о том, что в сентябре наметился рост, не стоит», — добавил Воронков.