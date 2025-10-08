Петров: премия «Бриллиантовая бабочка» может вызвать «ураган» фильмов и талантов

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Премия «Бриллиантовая бабочка» может произвести эффект, равносильный одноименному явлению, вызвав ураган новых фильмов талантов и впечатлений. Такое мнение ТАСС высказал актер Александр Петров.
Инициатор и вдохновитель создания Евразийской киноакадемии и кинопремии — Никита Михалков. Первое награждение пройдет 24 ноября в Москве. Учредителями киноакадемии выступают Министерство культуры РФ и Российский фонд культуры, который также является организатором кинопремии «Бриллиантовая бабочка».
«Увидев название премии, я вспомнил про “эффект бабочки” — теорию, по которой даже самое незначительное действие может иметь колоссальные последствия в будущем, и всего лишь взмах крыла бабочки может вызвать ураган», — сказал Петров.
«Не знаю, имели ли в виду это создатели “Бриллиантовой бабочки”, но, думаю, взмах ее крыла действительно может вызвать ураган. Ураган новых замечательных фильмов, новых талантов, новых впечатлений», — считает актер.
Он обратил внимание на насыщенную программу «Бриллиантовой бабочки».
«Мне нравится, что помимо торжественного вручения премии, предполагаются такие важные для любого кинематографиста мастер-классы, круглые столы», — признался собеседник агентства. По его словам, для актера необходимы встречи с коллегами по цеху, поскольку это способствует развитию, дает возможность творческого поиска.
О премии
Презентация Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» состоялась 22 апреля на сцене Мастерской «12» Никиты Михалкова. «Лучший фильм» получит сумму, равную эквиваленту одного миллиона долларов, остальные лауреаты — эквивалент 250 тыс. долларов.
Награда премии — инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная известным художником Юрием Купером, — будет присуждена победителям в 12 номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучший оператор», «Лучший композитор», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучший актер второго плана», «Лучшая актриса второго плана», «Лучший художник», «Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство», «Приз за вклад в мировой кинематограф».