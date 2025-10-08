«Это было убийство»: Безруков изучил архивы по делу Есенина и шокировал выводом

По мнению Безрукова, надо вновь начать следствие по делу Есенина, эксгумировать тело и изучить все доказательства. Артист добавил, что ярлык мученика-самоубийцы был навешан на поэта в советское время, и это очень сильно искажает восприятие его творчества.