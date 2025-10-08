«Это было убийство»: Безруков изучил архивы по делу Есенина и шокировал выводом

Сергей Безруков заявил, что не верит в самоубийство поэта Сергея Есенина в 1925 году, сообщает Life.ru. По его мнению, эта версия никак не вяжется с материалами следствия, которые артист тщательно изучил вместе с племянницей Есенина Светланой. Безруков уверен, что поэта убили.
«Когда я смотрю на есенинскую биографию, на ее трагический конец, то, по моей глубокой убежденности, могу сказать, что это было убийство», — подчеркнул актер.
По мнению Безрукова, надо вновь начать следствие по делу Есенина, эксгумировать тело и изучить все доказательства. Артист добавил, что ярлык мученика-самоубийцы был навешан на поэта в советское время, и это очень сильно искажает восприятие его творчества.