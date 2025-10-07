Денис Клявер показал своего взрослого сына, который стал актером

«Добрался до именинника! С днем рождения, сын! Жизнь — непростая штука. Но я всегда спокоен за тебя, потому что знаю, у тебя хватит и ума, и стойкости, чтобы справляться с любыми трудностями. Продолжай идти своей дорогой. Я в тебе не сомневаюсь ни на секунду. А я всегда здесь, на твоем берегу. Горжусь тобой», — написал музыкант.