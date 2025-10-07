Ричмонд
Денис Клявер показал своего взрослого сына, который стал актером

Артист снялся с 24-летним наследником в честь его дня рождения

Денис Клявер показал своего взрослого сына, который стал актером. Он приехал в ресторан, где первенец отмечал 24-летие, и поделился в соцсети кадрами с праздника.

Денис Клявер с сыном Тимофеем, фото: соцсети

«Добрался до именинника! С днем рождения, сын! Жизнь — непростая штука. Но я всегда спокоен за тебя, потому что знаю, у тебя хватит и ума, и стойкости, чтобы справляться с любыми трудностями. Продолжай идти своей дорогой. Я в тебе не сомневаюсь ни на секунду. А я всегда здесь, на твоем берегу. Горжусь тобой», — написал музыкант.

Тимофей Клявер в 2025 году окончил Школу-студию Льва Додина и стал артистом Московского Губернского театра. Перед поступлением в вуз сын певца отслужил в армии, а также стал чемпионом России по тхэквондо (спец.техника). Исполнитель признавался, что гордится «мужским решением» своего первенца, перед которым открылись все двери.

Экс-солист «Чай вдвоем» в 26 лет стал отцом. У него родился сын от бывшей танцовщицы балета Лаймы Вайкуле Юлии Клявер. Они расстались после восьми лет отношений, но еще три года длился бракоразводный процесс.

У артиста также есть 20-летняя дочь Эвелин от певицы Евы Польны и 12-летний Даниэль от Ирины Федотовой.