Актриса Лянка Грыу пожаловалась на агрессию от женщин

Актриса Лянка Грыу пожаловалась в соцсети на агрессию от женщин. По словам артистки, некоторые подписчицы хейтят ее без видимой причины, предъявляя необоснованные претензии. Знаменитость рассказала, как научилась реагировать на такую критику.
«За последние несколько дней в мой блог пришли несколько женщин — с агрессией. Хейт, злость, даже страшные пожелания просто к факту моего существования, без видимой причины. И знаете, я не воспринимаю это как нападение. Для меня это показатель. Хейт от женщины — это крик о помощи и неспособность выдерживать свою жизнь. За злостью всегда стоит боль, а за болью — желание быть услышанной. Я уже могу выдерживать не только тех, кто в поиске света, но и тех, кто пока захлебывается в собственной тьме. И я с уважением смотрю на этот процесс», — поделилась звезда сериала «Тест на беременность».
Грыу рассказывала подписчикам, что у нее было тяжело эмоциональное состояние после развода с режиссером Михаилом Вайнбергом. В тот же момент актриса занималась переездом, искала работу, решала проблемы с ребенком, и в итоге у нее началась депрессия.
Знаменитости предлагали лечиться медикаментозно, но она отказалась. Звезда справилась с расстройством с помощью медитаций и психотерапии. По словам артистки, такая трансформация давалась ей непросто, и она благодарна каждому человеку, кто помогал ей «восстать из пепла».