Актриса Лянка Грыу пожаловалась на агрессию от женщин

«За последние несколько дней в мой блог пришли несколько женщин — с агрессией. Хейт, злость, даже страшные пожелания просто к факту моего существования, без видимой причины. И знаете, я не воспринимаю это как нападение. Для меня это показатель. Хейт от женщины — это крик о помощи и неспособность выдерживать свою жизнь. За злостью всегда стоит боль, а за болью — желание быть услышанной. Я уже могу выдерживать не только тех, кто в поиске света, но и тех, кто пока захлебывается в собственной тьме. И я с уважением смотрю на этот процесс», — поделилась звезда сериала «Тест на беременность».