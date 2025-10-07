Дочь Майкла Джексона выступила против биографического фильма об отце

Дочь Майкла Джексона, 27-летняя Пэрис, резко отреагировала на заявления актера Колмана Доминго о том, что она якобы поддержала выход фильма об отце. Ранее артист заявил, что звездная наследница и ее брат Принс якобы «полностью за» съемки.
В соцсети Пэрис пояснила, что когда-то действительно читала раннюю версию сценария, но решила отстраниться от проекта после того, как продюсеры проигнорировали ее замечания о «нечестных» и «некорректных» моментах.
«Не нужно рассказывать людям, что я была “помощницей” на съемках фильма, в котором у меня 0% участия. <…> Я просто пошла дальше. Не мои обезьяны, не мой цирк», — цитирует ее RadarOnline.
При этом Джексон признала, что поклонники Майкла и группы The Jackson 5 наверняка останутся довольны будущим фильмом. Более того, не все представители семьи Джексонов настроены столь критично: племянник Майкла, Джаафар Джексон — сын его брата Джермейна — исполняет главную роль в картине.
