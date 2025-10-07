Ричмонд
Звезда «Перевала Дятлова» вышла замуж в белорусской деревне

Мария Мацель выбрала для торжества отдаленную деревню в Беларуси
Мария Мацель и Илларион Маров / фото: соцсети
Мария Мацель и Илларион Маров / фото: соцсети

Актриса Мария Мацель вышла замуж за коллегу Иллариона Марова этим летом, — сообщает WomanHit. Свадьба знаменитостей получилась нетипичной: молодожены выбрали для торжества отдаленную деревню в Беларуси, где Мария провела детство.

«Туда было сложно доехать, но в итоге почти все сто человек добрались. Это был верный выбор, потому что мы могли делать все, что хотели, ни на кого не ориентируясь», — поделилась звезда сериала «Перевал Дятлова» в интервью.

Илларион отметил, что выбор места символичен: девушка шла под венец из дома, где росла. Тему свадьбы влюбленные тоже выбрали с присущей им креативностью — «мир детства».

«При входе гостей встречали флажки и карта, словно нарисованная малышом <…>. Кроме того, отдельно был обозначен домик воспоминаний — у Маши был классный шалаш на дереве», — поделился подробностями особенного дня Илларион.

На этом оригинальные детали не заканчиваются: гости за обеденным столом сидели на стогах-скамейках, роль ведущих исполнили друзья, и даже свадебную песню сочинили жених и невеста. Мацель отвечала за слова, а Маров — написал мелодию на укулеле.