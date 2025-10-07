Дарья Мороз: жанр аудиодрамы возвращает актера к сути профессии

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Жанр аудиодрамы, в котором воздействие на аудиторию происходит исключительно через слово, возвращает актера к сути профессии. Об этом рассказала в интервью ТАСС режиссер и сценарист аудиодрамы «Гоголь. Страшные сказки» Дарья Мороз.
«Выразительное слово — немного забытый жанр. Ведь когда артист воздействует на зрителя только словом, в этом проявляется профессия в чистом виде. А когда это слово написано большим автором — оно подключает фантазию, и ты начинаешь видеть свое кино в голове, как когда читаешь книгу. И это кино для каждого будет уникальным», — сказала Мороз.
По ее словам, участие в проекте стало новым опытом как для нее, так и для артистов.
«Они с азартом погрузились в процесс, работали не просто голосами, а существовали в мизансценах, играли сцены, будто это реальный кинопроцесс или репетиция спектакля», — отметила режиссер.
Мороз добавила, что поскольку аудиодрамы новый для России жанр, работать над таким проектом было риском.
«Быть новаторами — всегда рискованно. Быть новаторами в классическом тексте — рискованно вдвойне! Мне кажется, у нас получился уникальный по красоте и качеству проект! Я очень рекомендую “посмотреть” его с закрытыми глазами, потому что “лучше один раз услышать, чем сто раз увидеть”», — заключила она.
О проекте
Аудиодрама «Гоголь. Страшные сказки» собрала в актерском составе актеров Льва Зулькарнаева, Милу Ершову, Владислава Тирона, Софью Лебедеву и других артистов. «Потомокъ» записан в жанре фэнтези-детектива с элементами стимпанка, действие которого разворачивается в альтернативной Российской империи конца XIX века. В озвучивании участвовали Игорь и Григорий Верники, Лариса Долина, Сергей Бурунов, Вера Алентова, Мария Мацель и Маша Янковская и другие артисты.
Проекты, созданные продюсерской компанией «Аудиодрама» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), выйдут на аудио- и видеоплатформах этой осенью.