Дарья Мороз: жанр аудиодрамы возвращает актера к сути профессии

«Выразительное слово — немного забытый жанр. Ведь когда артист воздействует на зрителя только словом, в этом проявляется профессия в чистом виде. А когда это слово написано большим автором — оно подключает фантазию, и ты начинаешь видеть свое кино в голове, как когда читаешь книгу. И это кино для каждого будет уникальным», — сказала Мороз.