Актриса Мария Луговая показала подросшего сына от звезды «Кухни»

Актриса Мария Луговая показала сына от звезды сериала «Кухня» Сергея Лавыгина. Артистка поделилась в соцсетях кадрами с семейного праздника в честь ребенка.
«Моему сыну Андрюше год! С первого дня, как он родился, я пребываю в пьянящем чувстве тотальной влюбленности в этого парня! Родился мой ангел, мой учитель, мой подарок, мой барабанщик! Произношу его имя, и бабочки каждый раз в животе. Спасибо, что ты выбрал нас с папой», — написала знаменитость.
Луговая признавалась, что вторая беременность не была запланированной. По словам звезды, она только завершила грудное вскармливание и хотела «пожить для себя», но почувствовала ухудшение самочувствия. Сначала артистка подумала, что произошел гормональный сбой, однако потом сделала тест и увидела две полоски. Супруги хотели еще детей, но не ожидали такого быстрого пополнения в семье.
Пара поженилась в 2020 году, а 31 июля 2022 года у них появилась девочка Марта. Лавыгин рассказывал, что присутствовал на родах жены, к которым основательно готовился, но не смог с первого раза перерезать пуповину. По словам актера, ему потребовалось приложить немало усилий, чтобы справиться с этой задачей.
У звезды «Кухни» также есть сын от коллеги по сериалу Анны Бегуновой. Артистка не препятствует общению бывшего мужа с Федором, и они часто проводят время вместе. Луговая также говорила подписчикам, что смогла стать другом для первенца супруга и полюбить его как родного.
Ранее звезда сериала «Кухня» показал редкое фото троих детей.