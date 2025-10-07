Актриса Мария Луговая показала подросшего сына от звезды «Кухни»

«Моему сыну Андрюше год! С первого дня, как он родился, я пребываю в пьянящем чувстве тотальной влюбленности в этого парня! Родился мой ангел, мой учитель, мой подарок, мой барабанщик! Произношу его имя, и бабочки каждый раз в животе. Спасибо, что ты выбрал нас с папой», — написала знаменитость.