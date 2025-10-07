Актриса Ирина Линдт в студии шоу «Звезды сошлись» появилась вместе с 20-летним сыном Иваном, который родился в ее союзе с Валерием Золотухиным. Артистка рассказала, что наследник пошел по стопам родителей и тоже решил учиться на актера.
Звезда также сообщила, что Иван встречается со своей однокурсницей. Наследник уже познакомил знаменитую маму со своей девушкой. Линдт отметила, что одобрила выбор сына.
«Мне нравится девочка. Во-первых, они однокурсники. Она из нашей тусовки, мы говорим на одном языке, но главное, что она нравится Ване. Он чувствует себя счастливым», — призналась артистка.
Иван сообщил, что он серьезно настроен по отношению к своей возлюбленной. Молодой человек в ближайшие годы планирует создать семью.
Напомним, Ирина Линдт начала встречаться с Валерием Золотухиным, когда ей было 22 года. Советский актер был старше нее на 33 года. В 2004 году она родила от него Ивана.
Несмотря на это, Валерий Сергеевич не оставил жену Тамару Гусеву, с которой прожил 35 лет. Артист ушел из жизни в 2013 году. Ему был 71 год.