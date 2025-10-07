Бывшая жена Венсана Касселя показала себя топлес

В 2023 году у актера начался роман с Нарой Баптистой, которая на 30 лет его моложе. В сети раскритиковали Касселя за очередной роман с моделью, однако пара не реагировали на хейт. Поклонники предполагали, что влюбленность артиста скоро пройдет и он расстанется с девушкой, но этого не произошло. И 7 января 2025 года Баптиста родила от актера сына, которого они назвали Каэтано.