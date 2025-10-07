Ричмонд
Бывшая жена Венсана Касселя показала себя топлес. Модель Тина Кунаки позировала в ванной перед выходом в свет в рамках Недели моды в Париже и поделилась откровенными кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Тина Кунаки / фото: соцсети
Тина Кунаки / фото: соцсети

«Из Италии во Францию», — отметила знаменитость.

Звезды познакомились в 2016 году. Через два года они поженились, а в апреле 2019 года у пары родилась общая дочь, которую они назвали Амазони. Экс-супруги еще не показывали ребенка поклонникам. Кассель и Кунаки официально не объявляли о разводе, об этом в апреле 2023 года сообщили таблоиды, ссылаясь на близкое окружение пары. По слухам, поводом для расставания стала измена модели.

В 2023 году у актера начался роман с Нарой Баптистой, которая на 30 лет его моложе. В сети раскритиковали Касселя за очередной роман с моделью, однако пара не реагировали на хейт. Поклонники предполагали, что влюбленность артиста скоро пройдет и он расстанется с девушкой, но этого не произошло. И 7 января 2025 года Баптиста родила от актера сына, которого они назвали Каэтано.

Ранее Венсан Кассель пришел на модный показ с возлюбленной моложе него на 30 лет.