Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Кадетства» рассказала, почему не заводит романы

Актриса Елена Захарова заявила, что у нее нет отношений из-за работы
Елена Захарова на закрытии ММКФ, фото: пресс-служба
Елена Захарова на закрытии ММКФ, фото: пресс-служба

Звезда сериала «Кадетство», актриса Елена Захарова призналась в беседе с Леди Mail, что не может наладить личную жизнь из-за работы.

По словам знаменитости, у нее не остается времени на личную жизнь из-за плотного рабочего графика. Артистка думает пересмотреть свое отношение к этому. Актриса выразила опасение, что из-за своей карьеры может остаться одной.

«Уверена, когда в моей жизни появится кто-то достойный, для него я смогу найти время и задумаюсь о перестановке приоритетов. А пока было бы неплохо начать смотреть по сторонам — может, я кого-то не замечаю?» — поделилась артистка.

Захарова воспитывает восьмилетнюю дочь Майю. Свое свободное время она посвящает девочке. Артистка рассказала, что летом 2025 года Майя впервые вышла на сцену. Она выступила в спектакле «Мэри Поппинс» в Московской консерватории. Актриса уточнила, что не подталкивала дочь к работе в театре.

«Такое важное решение человек должен принимать сам, даже если ему всего семь лет», — пояснила артистка.

Ранее звезда «Кадетства» пожаловалась на маленькую зарплату.