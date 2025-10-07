В фантастической мелодраме «Пара из будущего» Мария Аронова вновь доказала, что способна одинаково органично существовать и в сатире, и в драме. Здесь она играет зрелую версию героини Саши, которая спустя годы брака сталкивается с молодой собой. Эта встреча становится не только комедийным приемом, но и философским размышлением о том, куда уходит любовь, когда приходят привычка и усталость.