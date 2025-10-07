Мария Кожевникова вместе со старшими сыновьями — 11-летним Иваном и десятилетним Максимом — пришла в студию шоу «Звезды сошлись». Актриса вспомнила одну из историй, которая чуть не обернулась для ее семьи трагедией.
Звезда «Универа» рассказала, что несколько лет назад отдыхала с мужем, детьми и мамой на съемной даче. В одном домике она поселилась с супругом, а в другом расположились ее мама и сыновья.
Ночью старшему сыну Ивану стало плохо — он жаловался бабушке на сильные боли в животе. Мальчик плакал и требовал, чтобы к нему пришла мама. Иван буквально устроил бабушке истерику.
«Бабушка испугалась, потому что ребенок никогда не истерит, набирает мне, а у меня телефон на беззвучном. Он: “Нет, иди в дом, маму разбуди и приведи”. Мама начинает звонить мужу, он передает трубку, начинает меня будить, а я не шевелюсь, парализована. У меня ничего не болит, но я не могу пошевелить ни рукой, ни ногой, я не могу смотреть на свет», — рассказала Кожевникова.
Супруг актрисы тоже чувствовал себя не очень хорошо. Он вызвал скорую, которая изначально не смогла поставить звезде и ее мужу точный диагноз. Однако позже выяснилось, что они отравились газом.
«Потом мне сказали, что еще бы час и вы уже никогда бы не проснулись», — заявила актриса.
Напомним, Мария Кожевникова официально не выходила замуж за Евгения Васильева. Однако в 2013 году они обвенчались в Свято-Николаевском соборе в Ницце.
Спустя год у пары родился Иван, еще через год — Максим. В 2017-м на свет появился Василий, а в 2023-м — Александр.
