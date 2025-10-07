Ричмонд
Улыбающийся Бен Аффлек поддержал бывшую жену Дженнифер Лопес на премьере

Бывшие супруги посетили премьеру фильма «Поцелуй женщины-паука»
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
Дженнифер Лопес и Бен АффлекИсточник: Соцсети

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес воссоединились на премьере фильма «Поцелуй женщины-паука». Это был первый совместный выход актеров после их развода.

56-летняя актриса сыграла главную женскую роль в проекте, а Аффлек вместе со своим другом Мэттом Дэймоном стали сопродюсерами картины.

«Моей целью было дать возможность великим артистам рассказывать трогательные истории и создавать для этого прекрасные условия, а также работать с лучшими режиссерами мира и над лучшим материалом. В этом фильме мы сделали все это, и для меня большая честь быть здесь», — высказался Аффлек.

Дженнифер Лопес
Дженнифер ЛопесИсточник: Legion-Media

На красной дорожке бывший муж звезды фильма «Давайте потанцуем» признался, что считает экс-супругу «невероятной». Аффлек также отметил, что Лопес проявила трудолюбие во время работы над фильмом.

«Она очень много работала. Вы можете увидеть все ее многочисленные таланты. Она выросла на классических мюзиклах», — отметил артист.

Лопес, в свою очередь, поблагодарила Аффлека за то, что он пришел на премьеру. Она также отметила, что этого фильма не было бы без его участия.

«Я сказала ему: “Это роль, для которой я рождена”, и я хотела ее сыграть, а он сказал: “Хорошо”, — и помог мне осуществить задуманное», — высказалась актриса.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
Дженнифер Лопес и Бен АффлекИсточник: Соцсети

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек познакомились в начале 2000-х годов. Они собирались пожениться, но вскоре расстались. Спустя 20 лет актеры снова встретились и решили дать своим отношениям еще один шанс.

Они оформили отношения в 2022 году. Однако их союз продлился недолго. В августе 2024 года Лопес подала на развод. Их брак был расторгнут в январе 2025-го.