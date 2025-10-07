Ричмонд
На Украине мобилизовали мужа актрисы Бондаревой-Репиной из сериала «Слуга народа»

Актриса сообщила о насильственной мобилизации мужа
Елена Бондарева-Репина
Елена Бондарева-РепинаИсточник: www_aif_ru

В Киеве сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) мобилизовали мужа актрисы Елены Бондаревой-Репиной, сыгравшей в сериале «Слуга народа» с Владимиром Зеленским. Об этом она сообщила в видеообращении в соцсетях.

«Моего мужа забрало ТЦК. С ним нет связи. На меня хотят надеть наручники. Надо мной просто издеваются... Я хочу, чтобы весь мир знал: моего мужа забрали фашисты», — заявила актриса.

Позже на опубликованном видеоролике можно заметить, как Бондареву-Репину окружили украинские силовики.