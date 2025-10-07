58-летняя Рената Литвинова снялась в полупрозрачном платье с разрезом до бедра

Режиссер, актриса Рената Литвинова снялась в откровенном наряде, подчеркнувшем ее фигуру. Звезда позировала в полупрозрачном платье с разрезом до бедра и поделилась кадрами с фотосессии в соцсетях.
«Готовимся...К показам и спектаклям, где нужно блистать. Все-таки», — отметила 58-летняя артистка.
Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Богиня», «Произведение искусства», «Какая красивая», «Такая грация. Вы неотразимы», «Ангел», «Идеальная», «Женщина, победившая время и гравитацию», «Невообразимо красиво», «Шикарная».
Звезда недавно напугала поклонников своей худобой. Многие заподозрили, что у Литвиновой анорексия, и призвали ее обратиться к врачу. Однако режиссер ничего не ответила обеспокоенным подписчикам.
В 2022 году артистка эмигрировала в Париж. Во Франции знаменитость играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами вместе с дочерью.
Ранее Рената Литвинова в платье с глубоким декольте вышла на подиум в Париже.