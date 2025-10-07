Звезда «СашиТани» снялась в ультракоротком платье на кровати

Ричмонд
Актриса Алина Ланина показала кадры со съемки в мини-платье
Звезда «СашиТани» Алина Ланина снялась в ультракоротком корсетном платье. Актриса позировала на кровати и поделилась кадрами с фотосессии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Артистка призналась подписчикам, что похудела на семь килограммов после отдыха в санатории. По словам знаменитости, «перезагрузка» помогла ей отказаться от вредных привычек. Артистка была в оздоровительном центре в Ессентуках. Ланина подчеркивала, что приехала туда ради похудения без вреда для организма. Ей подобрали рацион на 1000 калорий, а также капельницы и процедуры. По словам звезды, она не испытывала чувства голода и хорошо себя чувствовала.

У знаменитости двое детей: четырехлетний сын Лев и двухлетняя дочь Надежда. Ланина недавно заявила подписчикам в соцсетях, что официально у нее нет мужа. Актриса отказалась регистрировать отношения с отцом своих детей. Ланина скрывает имя возлюбленного, но она говорила, что ее избранник тоже творческий человек. Мужчина снимался в кино, а теперь занимается другими проектами в этой сфере

Ранее звезда «СашиТани» показала своих подросших детей.