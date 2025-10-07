Звезда «СашиТани» снялась в ультракоротком платье на кровати

Артистка призналась подписчикам, что похудела на семь килограммов после отдыха в санатории. По словам знаменитости, «перезагрузка» помогла ей отказаться от вредных привычек. Артистка была в оздоровительном центре в Ессентуках. Ланина подчеркивала, что приехала туда ради похудения без вреда для организма. Ей подобрали рацион на 1000 калорий, а также капельницы и процедуры. По словам звезды, она не испытывала чувства голода и хорошо себя чувствовала.