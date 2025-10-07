Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Суд встал на сторону Козловского в споре о дискредитации армии

Верховный суд признал законным решение по иску Козловского к Бородину
Данила Козловский
Данила КозловскийИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Верховный суд РФ признал законным решение об удовлетворении иска актера Данилы Козловского о защите чести и достоинства к главе «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталию Бородину, обвинявшему артиста в дискредитации армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

«Суд оставил решение без изменения», — сказали в суде.

Таким образом, суд отклонил жалобу Бородина, который написал в своем Telegram-канале, что теперь намерен подготовить жалобу на имя председателя Верховного суда РФ.

Бородин направлял заявление в Генпрокуратуру с просьбой проверить Козловского на предмет дискредитации ВС РФ. По его утверждению, артист уехал в США после начала СВО, а также высказывался против спецоперации в своих соцсетях.

Позднее Козловский опроверг свой отъезд в США, заявил, что не имеет второго гражданства и продолжает работать в Малом драматическом театре в Санкт-Петербурге. Он подал против Бородина иск о защите чести и достоинства, суд его частично удовлетворил и обязал ответчика удалить порочащие сведения, опубликовать опровержение и выплатить актеру один рубль.