Суд встал на сторону Козловского в споре о дискредитации армии

Позднее Козловский опроверг свой отъезд в США, заявил, что не имеет второго гражданства и продолжает работать в Малом драматическом театре в Санкт-Петербурге. Он подал против Бородина иск о защите чести и достоинства, суд его частично удовлетворил и обязал ответчика удалить порочащие сведения, опубликовать опровержение и выплатить актеру один рубль.