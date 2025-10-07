Звезда «Кадетства» призналась, что не может избавиться от лишних килограммов

«Если честно, ко мне как пару лет назад прилипли несколько лишних килограммов, так я до сих пор не могу от них избавиться. Хотя вроде не ем ничего вредного, но, наверное, дело в том, что не умею отказывать себе в поздних ужинах. В свое оправдание могу сказать, что я никогда не объедаюсь, следуя правилу, что вставать из-за стола нужно слегка голодной. Что касается физнагрузки, до спортивного клуба тоже дохожу крайне редко — купленный в него абонемент лежит на полке… Но, как бы то ни было, я своей фигурой полностью довольна: глядя на людей гораздо младше меня, но, при этом, гораздо полнее, понимаю: я отлично сохранилась», — поделилась артистка.