Звезда «Кадетства» призналась, что не может избавиться от лишних килограммов

Актриса Елена Захарова призналась в интервью для Леди Mail, что не может избавиться от лишних килограммов. По словам звезды сериала «Кадетство», она убрала из рациона вредную еду, но это не решило проблему.
«Если честно, ко мне как пару лет назад прилипли несколько лишних килограммов, так я до сих пор не могу от них избавиться. Хотя вроде не ем ничего вредного, но, наверное, дело в том, что не умею отказывать себе в поздних ужинах. В свое оправдание могу сказать, что я никогда не объедаюсь, следуя правилу, что вставать из-за стола нужно слегка голодной. Что касается физнагрузки, до спортивного клуба тоже дохожу крайне редко — купленный в него абонемент лежит на полке… Но, как бы то ни было, я своей фигурой полностью довольна: глядя на людей гораздо младше меня, но, при этом, гораздо полнее, понимаю: я отлично сохранилась», — поделилась артистка.
Знаменитость рассказывала подписчикам, что после родов смогла быстро восстановиться. Лишний вес ушел благодаря грудному вскармливанию и активному образу жизни — актриса не отказывала себе в любимых десертах и не занималась фитнесом, однако это не мешало ей худеть. Однако Захарова подчеркивала, что с возрастом стало сложнее поддерживать себя в привычном весе.
В 2017 году звезда родила дочь. Артистка ничего не рассказывает об отце Майи. Знаменитость подчеркивала, что жизнь научила ее беречь семейное счастье от посторонних, и свой маленький мир она хочет сохранить в тайне. Дочь Захаровой не ходила в детский сад, хотя несколько лет просила об этом. Актриса объясняла в интервью, что переживала из-за разных инфекций и была не готова отпустить ребенка. По признанию звезды, она не может доверить Майю чужим людям, поэтому не брала на работу няню. Растить девочку Захаровой помогают родители.
