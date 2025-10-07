Дочь Джонни Деппа пришла на показ в мини-юбке

Знаменитость стала гостьей показа бренда Chanel, который состоялся 6 октября во время Недели моды в Париже. Модель, которая является лицом марки, выбрала для закрытого мероприятия темно-синий костюм, состоящий из жакета и мини-юбки. Актриса добавила к наряду колготки с узором, туфли на каблуках и кожаную сумку на плечо. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали макияж с черными стрелками и нюдовой помадой. Лили-Роуз Депп прибыла в компании своей матери, актрисы Ванессы Паради.