Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно о сериале «Как приручить лису»: дата выхода, главные герои и сюжет

Все, кто интересуется, когда выйдет фильм «Как приручить лису», могут отметить дату в календаре — релиз намечен на 10 октября. Этот проект стал одним из самых громких дебютантов конкурса сценаристов.
Александра Горелая
Автор Кино Mail
Кадр из сериала Как приручить лису
Кадр из сериала «Как приручить лису»

Российский стриминг Okko готовится представить зрителям один из самых ожидаемых проектов осени — детективный триллер «Как приручить лису». Этот сериал примечателен не только звездным составом и интригующим сюжетом, но и историей своего создания. Проект стал победителем масштабного конкурса шоураннеров «5 пилотов для Okko», пройдя жесткий отбор из 875 заявок. Во главе проекта встала Юлиана Закревская, выступившая шоураннером, автором сценария и режиссером, что гарантирует целостное и уникальное авторское видение. Ее предыдущие работы, такие как «Душегубы» и «Алекс Лютый», свидетельствуют о мастерстве в создании напряженных и характерных историй.

Известно ли, когда выйдет сериал «Как приручить лису»

Точная дата премьеры сериала «Как приручить лису» официально объявлена. Первые две серии выйдут 10 октября 2025 года. Завершение первого сезона сериала планируется 21 ноября.

Где проходят съемки сериала «Как приручить лису»

Кадр из сериала Как приручить лису
Кадр из сериала «Как приручить лису»

Информация о конкретных местах съемок сериала в открытых источниках не афишируется. Судя по сюжету, который разворачивается в неком «округе» с серией загадочных исчезновений, съемки могли проходить в локациях, имитирующих российскую провинцию или пригород. Точные детали о местах съемок, вероятно, станут известны ближе к премьере или после нее из интервью создателей. 

Кто снимается в сериале «Как приручить лису»

Команда на съемке сериала Как приручить лису
Команда на съемке сериала «Как приручить лису»

Сериал собрал впечатляющий актерский ансамбль, состоящий из признанных звезд и талантливых молодых актеров.

О чем будет сериал «Как приручить лису»

Сюжет сериала — это мрачный детектив с психологическим подтекстом. Главный герой, зоопсихолог, изучающий лис, по стечению обстоятельств спасает жизнь странной и абсолютно несоциализированной девушки Дины. Этот поступок оборачивается против него: он становится главным подозреваемым в убийстве другой девушки, связанной с Диной.

Кадр из сериала Как приручить лису
Кадр из сериала «Как приручить лису»

Чтобы очистить свое имя, герой вынужден начать собственное расследование. Единственная, кто может ему помочь, — это Дина. Но наладить контакт с «дикаркой», которая многие годы жила в отрыве от общества, невероятно сложно. В процессе он узнает, что в округе уже более 15 лет бесследно исчезают молодые девушки. Постепенно выясняется, что Дина все эти годы была пленницей маньяка и невольно помогала ему. Используя свои знания о поведении лис, герой должен «приручить» Дину, чтобы получить ключи к разгадке и остановить убийцу.