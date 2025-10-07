Российский стриминг Okko готовится представить зрителям один из самых ожидаемых проектов осени — детективный триллер «Как приручить лису». Этот сериал примечателен не только звездным составом и интригующим сюжетом, но и историей своего создания. Проект стал победителем масштабного конкурса шоураннеров «5 пилотов для Okko», пройдя жесткий отбор из 875 заявок. Во главе проекта встала Юлиана Закревская, выступившая шоураннером, автором сценария и режиссером, что гарантирует целостное и уникальное авторское видение. Ее предыдущие работы, такие как «Душегубы» и «Алекс Лютый», свидетельствуют о мастерстве в создании напряженных и характерных историй.
Известно ли, когда выйдет сериал «Как приручить лису»
Точная дата премьеры сериала «Как приручить лису» официально объявлена. Первые две серии выйдут 10 октября 2025 года. Завершение первого сезона сериала планируется 21 ноября.
Где проходят съемки сериала «Как приручить лису»
Информация о конкретных местах съемок сериала в открытых источниках не афишируется. Судя по сюжету, который разворачивается в неком «округе» с серией загадочных исчезновений, съемки могли проходить в локациях, имитирующих российскую провинцию или пригород. Точные детали о местах съемок, вероятно, станут известны ближе к премьере или после нее из интервью создателей.
Кто снимается в сериале «Как приручить лису»
Сериал собрал впечатляющий актерский ансамбль, состоящий из признанных звезд и талантливых молодых актеров.
Кирилл Кяро («Эпидемия», «Далекие близкие») исполняет главную роль — зоопсихолога, который берется за расследование.
Максим Стоянов («Гив ми либерти», «Вызов») играет дотошного следователя.
Таисья Калинина («Один маленький ночной секрет», «Медиатор») воплотила на экране взрослую Дину, загадочную и замкнутую девушку.
Любава Долински («Постучись в мою Тверь») сыграла Дину в детстве.
В сериале также заняты Ксения Кутепова («Танец Дели»), Наталья Фенкина («Скорая помощь»), Анатолий Кот, Юрий Межевич и другие.
О чем будет сериал «Как приручить лису»
Сюжет сериала — это мрачный детектив с психологическим подтекстом. Главный герой, зоопсихолог, изучающий лис, по стечению обстоятельств спасает жизнь странной и абсолютно несоциализированной девушки Дины. Этот поступок оборачивается против него: он становится главным подозреваемым в убийстве другой девушки, связанной с Диной.
Чтобы очистить свое имя, герой вынужден начать собственное расследование. Единственная, кто может ему помочь, — это Дина. Но наладить контакт с «дикаркой», которая многие годы жила в отрыве от общества, невероятно сложно. В процессе он узнает, что в округе уже более 15 лет бесследно исчезают молодые девушки. Постепенно выясняется, что Дина все эти годы была пленницей маньяка и невольно помогала ему. Используя свои знания о поведении лис, герой должен «приручить» Дину, чтобы получить ключи к разгадке и остановить убийцу.