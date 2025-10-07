Чтобы очистить свое имя, герой вынужден начать собственное расследование. Единственная, кто может ему помочь, — это Дина. Но наладить контакт с «дикаркой», которая многие годы жила в отрыве от общества, невероятно сложно. В процессе он узнает, что в округе уже более 15 лет бесследно исчезают молодые девушки. Постепенно выясняется, что Дина все эти годы была пленницей маньяка и невольно помогала ему. Используя свои знания о поведении лис, герой должен «приручить» Дину, чтобы получить ключи к разгадке и остановить убийцу.