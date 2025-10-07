Ричмонд
Дженнифер Лопес впервые за долгое время вышла в свет с повзрослевшими детьми

Актриса презентовала картину «Поцелуй женщины-паука» в необычном наряде

Дженнифер Лопес накануне презентовала фильм «Поцелуй женщины-паука», в котором сыграла главную роль. Мероприятие прошло в Нью-Йорке.

Дженнифер Лопес с детьми
Дженнифер Лопес с детьмиИсточник: Соцсети

56-летнюю актрису пришли поддержать 17-летние двойняшки Максимилиан и Эмма, рожденные в браке с певцом Марком Энтони. Наследники вышли на красную дорожку вместе со знаменитой мамой.

Для премьеры Лопес выбрала необычное платье с цветочным узором от Harris Reed. Оно соответствовало тематике киноленты благодаря структурированному лифу, напоминающему лапки паука.

Стилисты собрали волосы актрисы в небрежный пучок, оставив несколько прядей у лица, а визажисты сделали вечерний макияж. Сын звезды надел брюки песочного оттенка, белую футболку, бордовую жилетку и блейзер.

Эмма выбрала темно-бордовый бархатный брючный костюм и черную шелковую рубашку. Свой образ она дополнила кулонами и серьгами.

Напомним, Дженнифер Лопес в 2004 году вышла замуж за Марка Энтони. Он стал ее третьим мужем. В феврале 2008-го у пары родились близнецы. В 2011 году Лопес заявила, что намерена развестись с Энтони. Их брак официально был расторгнут спустя три года.