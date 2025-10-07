Напомним, Дженнифер Лопес в 2004 году вышла замуж за Марка Энтони. Он стал ее третьим мужем. В феврале 2008-го у пары родились близнецы. В 2011 году Лопес заявила, что намерена развестись с Энтони. Их брак официально был расторгнут спустя три года.