Дженнифер Лопес накануне презентовала фильм «Поцелуй женщины-паука», в котором сыграла главную роль. Мероприятие прошло в Нью-Йорке.
56-летнюю актрису пришли поддержать 17-летние двойняшки Максимилиан и Эмма, рожденные в браке с певцом Марком Энтони. Наследники вышли на красную дорожку вместе со знаменитой мамой.
Для премьеры Лопес выбрала необычное платье с цветочным узором от Harris Reed. Оно соответствовало тематике киноленты благодаря структурированному лифу, напоминающему лапки паука.
Стилисты собрали волосы актрисы в небрежный пучок, оставив несколько прядей у лица, а визажисты сделали вечерний макияж. Сын звезды надел брюки песочного оттенка, белую футболку, бордовую жилетку и блейзер.
Эмма выбрала темно-бордовый бархатный брючный костюм и черную шелковую рубашку. Свой образ она дополнила кулонами и серьгами.
Напомним, Дженнифер Лопес в 2004 году вышла замуж за Марка Энтони. Он стал ее третьим мужем. В феврале 2008-го у пары родились близнецы. В 2011 году Лопес заявила, что намерена развестись с Энтони. Их брак официально был расторгнут спустя три года.