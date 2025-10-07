Ричмонд
Чем закончился 3 сезон сериала «Монстры»: итоги и как маньяк повлиял на поп-культуру

Финальные эпизоды третьего сезона сериала «Монстры» о маньяке Эде Гине предлагают зрителям не просто развязку биографии преступника, а глубокий анализ того, как общество создает и тиражирует своих «монстров».
Александра Горелая
Автор Кино Mail
Кадр из сериала Монстры
Кадр из сериала «Монстры»

Тем, кто хочет узнать, чем закончился третий сезон сериала «Монстры», стоит подготовиться к мыслительному финалу. Создатели Райан Мерфи и Иэн Бреннан использовали историю Эда Гина как трамплин для размышлений о всей индустрии развлечений, стирая грань между реальным преступником и его кинематографическими воплощениями. Финальные эпизоды — это не столько про самого Гина, сколько про монстра, которого породило в лице общества его наследие.

Итоги финальной серии 3 сезона сериала «Монстры»

Финальная серия служит кульминацией двух ключевых линий сезона.

1. Завершение истории самого Эда Гина. Сериал показывает, как Гина в итоге арестовывают. Его ферма, полная ужасающих «сувениров» из человеческих останков, становится достоянием общественности. Но акцент делается не на деталях суда и заключения Эда Гина в психиатрической клинике, где он и скончался в возрасте 77 лет, а на его полном отрыве от реальности и слиянии с его собственными фантазиями. В результате лечения ему становится лучше, но по сути он так и остается в своем искаженном мире, где реальность и вымысел неразделимы.

2. Главный месседж о «настоящих монстрах». Самый важный итог финала — это ответ на вопрос, вынесенный создателями: «Эд Гин или те, кто с удовольствием смотрит на пытки и убийства на экране?». Финальные кадры показывают, как наследие Гина живет и множится. Он вдохновил не только режиссеров (Альфреда Хичкока, Тоуба Хупера, Джонатана Демме), но и других, гораздо более страшных и реальных маньяков — Теда Банди, Ричарда Спека и других. Сериал намекает на прямую связь между популяризацией его образа в массовой культуре и новыми преступлениями. Таким образом, финал подводит зрителя к некомфортной правде: настоящими «монстрами» оказываемся мы все, как часть общества, жаждущего зрелищ на основе реального чужого страдания.

Как сложилась судьба героев

Судьбы ключевых персонажей служат иллюстрацией к центральной теме влияния и последствий.

Эд Гин

Чарли Ханнэм в роли Эда Гина в сериале Монстры
Чарли Ханнэм в роли Эда Гина в сериале «Монстры»

После ареста Гин (Чарли Ханнэм) был признан невменяемым и помещен в психиатрическую лечебницу, где и провел остаток своей жизни. Для создателей сериала его физическая судьба менее важна, чем судьба его «наследия». Он превратился из человека в миф, в сырье для бесчисленных фильмов и книг, став первым в цепочке, которую сериал и осуждает.

Аделин Уоткинс

Сюзанна Сон в роли Аделин Уоткинс в сериале Монстры
Сюзанна Сон в роли Аделин Уоткинс в сериале «Монстры»

Судьба этой «странноватой девушки», которая принесла Гину фотографии нацистских преступлений сложилась весьма показательно. В сериале раскрывается, что она нашла способ извлечь выгоду для себя из своего прошлого. Она давала интервью, пользуясь своей связью с Эдом Гином, но отрицала все, что между ними происходило — дружбу, романтические чувства, предложение руки и сердца. В финале Аделин (Сюзанна Сон) пришла к Гину в больницу, составив список людей, которых «нужно уничтожить», снова начав говорить о том, как они похожи. Но Эд ответил, что она не такая и сказал, что любит ее. 

Создатели фильмов (Альфред Хичкок, Тоуб Хупер и другие)

Их «судьба» в контексте сериала — это всемирная слава и создание киноклассики. Однако сериал подает их успех не как однозначное достижение, а как действие с двойной моралью. Они, по версии сериала, такие же вуайеристы, наслаждающиеся зрелищем страха и жестокости, которые дарят публике. Их наследие вечно, но сериал заставляет задуматься о его цене.

Кадр из сериала Монстры
Кадр из сериала «Монстры»

Будет ли продолжение сериала «Монстры»

Сериал «Монстры» официально получит продолжение. По данным издания Variety, Netflix и Райан Мерфи уже начали активную разработку четвертого сезона антологии.

Он будет посвящен одной из самых загадочных фигур в американской криминальной истории — Лиззи Борден. В 1892 году ее обвинили в жестоком убийстве отца и мачехи топором. Несмотря на оправдательный приговор, это дело вызвало национальный резонанс и навсегда вписало ее имя в поп-культуру.

Лиззи Борден
Лиззи БорденИсточник: Анонимный автор| Общественное достояние | ru.wikipedia.org

Ожидается, что премьера четвертого сезона состоится не раньше конца 2026 года. Согласно планам, съемки должны начаться осенью 2025 года. Режиссерами и сценаристами, как и в предыдущих сезонах, выступят Райан Мерфи и Иэн Бреннан. В числе актеров, которые могут быть задействованы в проекте, упоминаются Элла Битти, Ребекка Холл и Вики Крипс.

Решение о продолжении было закономерным: первый сезон с Эваном Питерсом в роли Джеффри Дамера стал одним из самых популярных шоу Netflix, что гарантировало антологии долгую жизнь и продолжение исследования самых громких преступлений и их отражения в общественном сознании.