Судьба этой «странноватой девушки», которая принесла Гину фотографии нацистских преступлений сложилась весьма показательно. В сериале раскрывается, что она нашла способ извлечь выгоду для себя из своего прошлого. Она давала интервью, пользуясь своей связью с Эдом Гином, но отрицала все, что между ними происходило — дружбу, романтические чувства, предложение руки и сердца. В финале Аделин (Сюзанна Сон) пришла к Гину в больницу, составив список людей, которых «нужно уничтожить», снова начав говорить о том, как они похожи. Но Эд ответил, что она не такая и сказал, что любит ее.