Светлана Иванова играет женщину с потерей памяти в сериале с Анной Михалковой

Актрисы снимаются вместе в драме «Пустая комната» – подробности и первые кадры в материале Кино Mail
Светлана Иванова на съемках сериала «Пустая комната»
Светлана Иванова на съемках сериала «Пустая комната»

Начались съемки детективной драмы «Пустая комната». Сериал с элементами триллера расскажет о 40-летней Полине, которая страдает антероградной амнезией и не запоминает те события, которые происходили с ней после пережитой травмы. Каждый день Полина узнает, что ее дочь Тая бесследно исчезла. Несмотря на недуг, героиня ведет собственное расследование, записывая каждый шаг и все свои действия в дневник. По крупицам собирая картину произошедшего, Полина понимает, что члены семьи что-то от нее скрывают.

Главную роль в сериале «Пустая комната» играет Светлана Иванова. Ее дочь воплотит на экране юная актриса Вера Ожаренкова («Ритмы мечты»). Также в проекте заняты Анна Михалкова, Елизавета Базыкина, Петр Федоров, Леонид Бичевин, Риналь Мухаметов, Валерий Капустин, Александр Фисенко и другие актеры.

Анна Михалкова на съемках сериала «Пустая комната»
Анна Михалкова на съемках сериала «Пустая комната»
Владимир Капустин и Светлана Иванова на съемках сериала «Пустая комната»
Владимир Капустин и Светлана Иванова на съемках сериала «Пустая комната»

«Главная героиня, Полина, сталкивается с тем, что кажется невозможным пережить, – рассказывает режиссер проекта Василиса Кузьмина. – Потеря дочери ведет ее в самые темные и запутанные лабиринты памяти и души. Но именно там, в самой глубине боли, рождается ее сила».

Елизавета Базыкина на съемках сериала «Пустая комната»
Елизавета Базыкина на съемках сериала «Пустая комната»
Вера Ожаренкова на съемках сериала «Пустая комната»
Вера Ожаренкова на съемках сериала «Пустая комната»
Леонид Бичевин на съемках сериала «Пустая комната»
Леонид Бичевин на съемках сериала «Пустая комната»

Ранее режиссер «Пустой комнаты» Василиса Кузьмина сняла фильм «Ника» с Елизаветой Янковской, а автор сценария Мария Меленевская работала над сериалами «Обычная женщина», «Чиновница» и «Престиж».

Риналь Мухаметов на съемках сериала «Пустая комната»
Риналь Мухаметов на съемках сериала «Пустая комната»
Светлана Иванова на съемках сериала «Пустая комната»
Светлана Иванова на съемках сериала «Пустая комната»

«Совершенно потрясающий сценарий, читала, не отрываясь, как хорошую книгу», — рассказывает Светлана Иванова. По словам артистки, ее очень вдохновляет работа с Василисой Кузьминой и подход режиссера к актерам.

Василиса Кузьмина на съемках сериала «Пустая комната»
Василиса Кузьмина на съемках сериала «Пустая комната»

Сериал «Пустая комната» будет состоять из восьми эпизодов по 45 минут. Дата выхода проекта пока неизвестна.