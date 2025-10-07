Светлана Иванова играет женщину с потерей памяти в сериале с Анной Михалковой

Начались съемки детективной драмы «Пустая комната». Сериал с элементами триллера расскажет о 40-летней Полине, которая страдает антероградной амнезией и не запоминает те события, которые происходили с ней после пережитой травмы. Каждый день Полина узнает, что ее дочь Тая бесследно исчезла. Несмотря на недуг, героиня ведет собственное расследование, записывая каждый шаг и все свои действия в дневник. По крупицам собирая картину произошедшего, Полина понимает, что члены семьи что-то от нее скрывают.
Главную роль в сериале «Пустая комната» играет Светлана Иванова. Ее дочь воплотит на экране юная актриса Вера Ожаренкова («Ритмы мечты»). Также в проекте заняты Анна Михалкова, Елизавета Базыкина, Петр Федоров, Леонид Бичевин, Риналь Мухаметов, Валерий Капустин, Александр Фисенко и другие актеры.
«Главная героиня, Полина, сталкивается с тем, что кажется невозможным пережить, – рассказывает режиссер проекта Василиса Кузьмина. – Потеря дочери ведет ее в самые темные и запутанные лабиринты памяти и души. Но именно там, в самой глубине боли, рождается ее сила».
Ранее режиссер «Пустой комнаты» Василиса Кузьмина сняла фильм «Ника» с Елизаветой Янковской, а автор сценария Мария Меленевская работала над сериалами «Обычная женщина», «Чиновница» и «Престиж».
«Совершенно потрясающий сценарий, читала, не отрываясь, как хорошую книгу», — рассказывает Светлана Иванова. По словам артистки, ее очень вдохновляет работа с Василисой Кузьминой и подход режиссера к актерам.
Сериал «Пустая комната» будет состоять из восьми эпизодов по 45 минут. Дата выхода проекта пока неизвестна.