Светлана Иванова играет женщину с потерей памяти в сериале с Анной Михалковой

Начались съемки детективной драмы «Пустая комната». Сериал с элементами триллера расскажет о 40-летней Полине, которая страдает антероградной амнезией и не запоминает те события, которые происходили с ней после пережитой травмы. Каждый день Полина узнает, что ее дочь Тая бесследно исчезла. Несмотря на недуг, героиня ведет собственное расследование, записывая каждый шаг и все свои действия в дневник. По крупицам собирая картину произошедшего, Полина понимает, что члены семьи что-то от нее скрывают.