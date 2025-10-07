Путин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки Нины Гуляевой

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Нины Гуляевой. Обращение главы государства зачитал на церемонии прощания в МХТ им. А. П. Чехова народный артист РФ Авангард Леонтьев.
Гуляева была старейшей артисткой театра. Она умерла 3 октября в возрасте 94 лет.
«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Нины Ивановны Гуляевой. Многие годы своей жизни Нина Ивановна преданно служила в Московском художественном театре, его легендарной сцене, зрителям и творческим единомышленникам. Она мастерски владела профессией, играла ярко и талантливо», — отметил Путин.
По завершении церемонии в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках на Софийской набережной пройдет отпевание артистки. Нину Гуляеву похоронят на Троекуровском кладбище рядом с мужем — народным артистом СССР Вячеславом Невинным.
О Гуляевой
Нина Гуляева родилась 18 апреля 1931 года в Москве. В 1954 году окончила Школу-студию МХАТ и стала актрисой МХАТ СССР им. М. Горького. В 1987 году, после разделения труппы театра, осталась в коллективе под руководством народного артиста СССР Олега Ефремова (ныне МХТ им. А. П. Чехова).
Гуляева также сотрудничала с Государственным театром наций. Снималась в фильмах «В степной тиши» (1959, режиссер Сергей Казаков), «Твой современник» (1967, Юлий Райзман), «Только три ночи» (1969, Гавриил Егиазаров). Принимала участие в озвучивании ряда мультипликационных фильмов и художественных картин.
Удостоена звания народной артистки РСФСР (1969). Награждена орденами Почета (1998) и «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2006). Отмечена благодарностью президента РФ (2011).