Путин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки Нины Гуляевой

Нина Гуляева родилась 18 апреля 1931 года в Москве. В 1954 году окончила Школу-студию МХАТ и стала актрисой МХАТ СССР им. М. Горького. В 1987 году, после разделения труппы театра, осталась в коллективе под руководством народного артиста СССР Олега Ефремова (ныне МХТ им. А. П. Чехова).