Путин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки Нины Гуляевой

Президент отметил яркую и талантливую игру актрисы
Нина Гуляева
Нина ГуляеваИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Нины Гуляевой. Обращение главы государства зачитал на церемонии прощания в МХТ им. А. П. Чехова народный артист РФ Авангард Леонтьев.

Гуляева была старейшей артисткой театра. Она умерла 3 октября в возрасте 94 лет.

«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Нины Ивановны Гуляевой. Многие годы своей жизни Нина Ивановна преданно служила в Московском художественном театре, его легендарной сцене, зрителям и творческим единомышленникам. Она мастерски владела профессией, играла ярко и талантливо», — отметил Путин.

По завершении церемонии в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках на Софийской набережной пройдет отпевание артистки. Нину Гуляеву похоронят на Троекуровском кладбище рядом с мужем — народным артистом СССР Вячеславом Невинным.

О Гуляевой

Нина Гуляева
Нина ГуляеваИсточник: Алексей Молчановский

Нина Гуляева родилась 18 апреля 1931 года в Москве. В 1954 году окончила Школу-студию МХАТ и стала актрисой МХАТ СССР им. М. Горького. В 1987 году, после разделения труппы театра, осталась в коллективе под руководством народного артиста СССР Олега Ефремова (ныне МХТ им. А. П. Чехова).

Гуляева также сотрудничала с Государственным театром наций. Снималась в фильмах «В степной тиши» (1959, режиссер Сергей Казаков), «Твой современник» (1967, Юлий Райзман), «Только три ночи» (1969, Гавриил Егиазаров). Принимала участие в озвучивании ряда мультипликационных фильмов и художественных картин.

Удостоена звания народной артистки РСФСР (1969). Награждена орденами Почета (1998) и «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2006). Отмечена благодарностью президента РФ (2011).