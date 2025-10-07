Ричмонд
Фанат в костюме Человека-паука проник в квартиру российской певицы Доры

В квартиру певицы Доры проник сталкер в костюме Человека-паука
Дора (Дарья Шиханова), фото: соцсети
Дора (Дарья Шиханова), фото: соцсети

Поклонник в костюме Человека-паука проник в квартиру певицы Доры (настоящее имя — Дарья Шиханова) в Москве. Об этом пишет Telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на источники в окружении артистки.

Сообщается, что 35-летний мужчина долгое время пытался ухаживать за Шихановой. 5 октября он надел костюм популярного супергероя и с помощью специального снаряжения спустился с крыши к окну квартиры, расположенной на десятом этаже. Фанат якобы планировал оставить на окне послание для Доры, но после этого не смог вернуться на крышу. По данным источника, мужчина проник в квартиру артистки через открытое окно.

Уточняется, что исполнительница вызвала полицию. После задержания мужчина объяснил, что пытался порадовать певицу. Сама Дора пока не комментировала ситуацию.