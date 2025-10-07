Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Актриса Наталия Антонова похвасталась стройными ногами: «Завидовать разрешается»

Артистка отметила, что к 50 годам добилась хорошей фигуры
Звезда «Красотки» похвасталась стройными ногами: "Завидовать разрешается"
Звезда «Красотки» похвасталась стройными ногами: "Завидовать разрешается"Источник: www_gazeta_ru

Звезда российского фильма «Красотка» Наталия Антонова похвасталась своими стройными ногами. Актриса показала в соцсетях кадры со съемки в мини-платье. Она отметила, что к 50 годам добилась хорошей фигуры.

«К 50 годам я отрастила и накачала ноги. Девочки, простите. В этом сезоне мини-юбки мое все. Мужиков не уведу. Свои есть. Завидовать разрешается», — написала знаменитость.

Артистка рассказывала о правилах питания, которые соблюдает больше 15 лет ради фигуры и поддержания молодости кожи. Антонова говорила, что ест практически все, даже любимые десерты, но употребляет «сладкое» до 15:00. Однако звезда давно отказалась от майонеза, белого хлеба, фастфуда, продуктов быстрого приготовления и перестала пить кофе.

Звезда — многодетная мать. Антонова признавалась в личном блоге, что в третью беременность «жрала за двоих» и в итоге набрала 30 килограммов. В тот момент актриса не надеялась вернуть прежнюю форму и вновь сниматься в кино, но супруг буквально заставил ее похудеть. Врач-гинеколог Николай Семенов убедил жену взять себя в руки. Артистка отмечала, что сначала слова мужа показались ей очень обидными, и она плакала, но позже благодарила его за приводящий в чувства «пинок».

Ранее Наталия Антонова похвасталась своим лицом.