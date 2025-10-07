Фильм «Трон: Арес» продолжает историю культовой вселенной Disney, где грань между реальностью и цифровым пространством почти стерта. В новой части создатели обещают расширить мифологию «Трона» и представить новое поколение героев. В статье рассказываем, когда состоится премьера, где проходили съемки, кто вошел в актерский состав и о чем будет сюжет предстоящей кинокартины.
Известно ли, когда выйдет фильм «Трон: Арес»
Премьера фильма «Трон: Арес» запланирована на 10 октября 2025 года. Это третья часть научно-фантастической франшизы студии Disney, продолжающая историю противостояния человека и искусственного интеллекта в цифровом мире.
Режиссером картины выступил Йоаким Реннинг, ранее снявший «Пиратов Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» и «Малефисенту: Владычицу тьмы». Сценарий написали Джек Торн («Чудо», «Переходный возраст») и Джесси Вигутоу, который работает над проектом уже несколько лет.
По жанру «Трон: Арес» сочетает элементы научной фантастики, приключенческого боевика и кибер-драмы. Картина получила возрастной рейтинг PG-13, а значит, рассчитана на широкую аудиторию.
Музыку к фильму создал дуэт Трента Резнора и Аттикуса Росса — лауреаты «Оскара» и постоянные участники проекта Nine Inch Nails. Их участие обещает более мрачное и атмосферное звучание по сравнению с предыдущими частями, где за саундтрек отвечал дуэт Daft Punk.
Где проходили съемки фильма «Трон: Арес»
Съемки «Трон: Арес» велись в Ванкувере, Канада — тот самый «Hollywood North», который в последние годы часто выбирают для крупных блокбастеров.
Работа над фильмом началась в январе 2024 года и завершилась в мае 2024 года.
Во время съемок значительное внимание уделялось ночным сценам: несколько ключевых эпизодов снимали ночью прямо на улицах Ванкувера. Особенно активно эксплуатировался знаменитый мост Камби (Cambie Bridge): сцены с движением «light cycles» и динамичные погонные эпизоды снимались именно там.
Кто снимается в фильме «Трон: Арес»
Фильм «Трон: Арес» собрал яркий актерский состав. Рассмотрим, кто сыграл главные роли.
Джаред Лето — Арес, высокоразвитая Программа, посланная из цифрового мира в реальный.
Грета Ли — Ив Ким, исполнительный директор корпорации ENCOM, которая стремится завершить поиски «Кода постоянства» Флинна.
Эван Питерс — Джулиан Диллинджер, глава компании Dillinger Systems и внук Эда Диллинджера, одного из антагонистов оригинального «Трона».
Джоди Тернер-Смит — Афина, заместитель Ареса по программе.
Хасан Минхадж — Аджай Сингх, технический директор ENCOM и партнер Ив Ким.
Артуро Кастро — Сет Флорес, коллега и соратник Ив.
Джиллиан Андерсон — Элизабет Диллинджер, мать Джулиана и дочь Эда Диллинджера.
Джефф Бриджес — Кевин Флинн, легендарный создатель виртуального мира «Сетка» и один из центральных героев предыдущих частей.
О чем будет фильм «Трон: Арес»
В фильме «Трон: Арес» технологии искусственного интеллекта достигают нового уровня. В центре сюжета появляется уникальный киберсолдат Арес, который был создан в цифровом мире и отправлен в реальность людей. Он обладает невероятной силой, скоростью и интеллектом, а также практически неуязвим: в случае поражения на месте павшего солдата тут же возникает новый.
Постепенно Арес начинает погружаться в человеческий мир, открывая для себя богатство эмоций, чувств и отношений, которые делают людей такими сложными и непредсказуемыми. В процессе взаимодействия с реальностью и ее обитателями он сталкивается с последствиями слияния искусственного интеллекта и человеческой жизни, что формирует основу драмы и напряжения фильма.