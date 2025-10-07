Фильм «Трон: Арес» продолжает историю культовой вселенной Disney, где грань между реальностью и цифровым пространством почти стерта. В новой части создатели обещают расширить мифологию «Трона» и представить новое поколение героев. В статье рассказываем, когда состоится премьера, где проходили съемки, кто вошел в актерский состав и о чем будет сюжет предстоящей кинокартины.