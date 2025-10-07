Ричмонд
Что известно о фильме «Трон: Арес»: дата выхода, кто сыграл главные роли

«Трон: Арес» (2025) — третья часть кинофраншизы о столкновении реального и виртуального миров. Рассказываем, когда состоится премьера фильма.
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Трон: Арес
Кадр из фильма «Трон: Арес»

Фильм «Трон: Арес» продолжает историю культовой вселенной Disney, где грань между реальностью и цифровым пространством почти стерта. В новой части создатели обещают расширить мифологию «Трона» и представить новое поколение героев. В статье рассказываем, когда состоится премьера, где проходили съемки, кто вошел в актерский состав и о чем будет сюжет предстоящей кинокартины.

Известно ли, когда выйдет фильм «Трон: Арес»

Премьера фильма «Трон: Арес» запланирована на 10 октября 2025 года. Это третья часть научно-фантастической франшизы студии Disney, продолжающая историю противостояния человека и искусственного интеллекта в цифровом мире.

Режиссером картины выступил Йоаким Реннинг, ранее снявший «Пиратов Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» и «Малефисенту: Владычицу тьмы». Сценарий написали Джек ТорнЧудо», «Переходный возраст») и Джесси Вигутоу, который работает над проектом уже несколько лет.

По жанру «Трон: Арес» сочетает элементы научной фантастики, приключенческого боевика и кибер-драмы. Картина получила возрастной рейтинг PG-13, а значит, рассчитана на широкую аудиторию.

Музыку к фильму создал дуэт Трента Резнора и Аттикуса Росса — лауреаты «Оскара» и постоянные участники проекта Nine Inch Nails. Их участие обещает более мрачное и атмосферное звучание по сравнению с предыдущими частями, где за саундтрек отвечал дуэт Daft Punk.

Где проходили съемки фильма «Трон: Арес» 

Съемки «Трон: Арес» велись в Ванкувере, Канада — тот самый «Hollywood North», который в последние годы часто выбирают для крупных блокбастеров.

Работа над фильмом началась в январе 2024 года и завершилась в мае 2024 года.

Кадр из фильма Трон: Арес
Кадр из фильма «Трон: Арес»

Во время съемок значительное внимание уделялось ночным сценам: несколько ключевых эпизодов снимали ночью прямо на улицах Ванкувера. Особенно активно эксплуатировался знаменитый мост Камби (Cambie Bridge): сцены с движением «light cycles» и динамичные погонные эпизоды снимались именно там. 

Кто снимается в фильме «Трон: Арес»

Фильм «Трон: Арес» собрал яркий актерский состав. Рассмотрим, кто сыграл главные роли. 

Джаред Лето в фильме Трон: Арес
Джаред Лето в фильме «Трон: Арес»

  • Джаред Лето — Арес, высокоразвитая Программа, посланная из цифрового мира в реальный.

  • Грета Ли — Ив Ким, исполнительный директор корпорации ENCOM, которая стремится завершить поиски «Кода постоянства» Флинна.

  • Эван Питерс — Джулиан Диллинджер, глава компании Dillinger Systems и внук Эда Диллинджера, одного из антагонистов оригинального «Трона».

  • Джоди Тернер-Смит — Афина, заместитель Ареса по программе.

  • Хасан Минхадж — Аджай Сингх, технический директор ENCOM и партнер Ив Ким.

  • Артуро Кастро — Сет Флорес, коллега и соратник Ив.

  • Джиллиан Андерсон — Элизабет Диллинджер, мать Джулиана и дочь Эда Диллинджера.

  • Джефф Бриджес — Кевин Флинн, легендарный создатель виртуального мира «Сетка» и один из центральных героев предыдущих частей.

О чем будет фильм «Трон: Арес»

В фильме «Трон: Арес» технологии искусственного интеллекта достигают нового уровня. В центре сюжета появляется уникальный киберсолдат Арес, который был создан в цифровом мире и отправлен в реальность людей. Он обладает невероятной силой, скоростью и интеллектом, а также практически неуязвим: в случае поражения на месте павшего солдата тут же возникает новый.

Кадр из фильма Трон: Арес
Кадр из фильма «Трон: Арес»

Постепенно Арес начинает погружаться в человеческий мир, открывая для себя богатство эмоций, чувств и отношений, которые делают людей такими сложными и непредсказуемыми. В процессе взаимодействия с реальностью и ее обитателями он сталкивается с последствиями слияния искусственного интеллекта и человеческой жизни, что формирует основу драмы и напряжения фильма.