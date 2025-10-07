Юлия Высоцкая поделилась советом, как бороться с апатией осенью

«Как просто улыбнуться утреннему солнцу, голубому небу в кружевных облаках… а попробуй улыбнуться вот это белесой крышке, которая осенью прихлопывает нас сверху, и мокрому асфальту. Что делаю я, когда делать ничего не хочется? Физнагрузка, друзья. Это мой выход из любого энергетического провала. Не надо упахиваться — просто разогнать лимфу, немного потянуться. Даже 5−10 минут мягкой зарядки, растяжки, дыхательных упражнений или медленной прогулки активируют кровообращение и запускают цепочку обменных реакций, повышающих энергию. Усиливается циркуляция крови, поднимается уровень нейромедиаторов — дофамин, серотонин», — рассказала артистка.