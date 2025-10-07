Ричмонд
Юлия Высоцкая поделилась советом, как бороться с апатией осенью

Актриса Высоцкая призналась, что справляется с апатией с помощью физнагрузки
Юлия Высоцкая
Юлия ВысоцкаяИсточник: Legion-Media.ru

Актриса, телеведущая Юлия Высоцкая поделилась в Telegram-канале советом, как бороться с апатией осенью. Звезда отметила, что это не требует больших усилий.

«Как просто улыбнуться утреннему солнцу, голубому небу в кружевных облаках… а попробуй улыбнуться вот это белесой крышке, которая осенью прихлопывает нас сверху, и мокрому асфальту. Что делаю я, когда делать ничего не хочется? Физнагрузка, друзья. Это мой выход из любого энергетического провала. Не надо упахиваться — просто разогнать лимфу, немного потянуться. Даже 5−10 минут мягкой зарядки, растяжки, дыхательных упражнений или медленной прогулки активируют кровообращение и запускают цепочку обменных реакций, повышающих энергию. Усиливается циркуляция крови, поднимается уровень нейромедиаторов — дофамин, серотонин», — рассказала артистка.

Знаменитость также запустила «перезагрузку» организма. Высоцкая отказалась от вина, кофе и сахара, а также от тяжелых тренировок. По признанию телеведущей, она не в первый раз практикует такой переход к холодам.

Звезда в целом всегда придерживается правильного питания: не ест фаст-фуд и периодически устраивает разгрузочные дни, употребляя в пищу только свежевыжатые соки, травяные чаи, овощные бульоны и холодные супы.

Ранее Юлия Высоцкая показала редкое фото на свидании с Кончаловским.