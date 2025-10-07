Надежда Михалкова представила свой новый фильм с Высоцкой и Акиньшиной

Главный герой фильма «Огненный мальчик» — подросток Макс (Денис Косиков), который однажды становится невольным участником трагедии в ночном клубе. Его мать (Юлия Высоцкая) — председатель комитета по делам семьи и детей, и семейные скандалы ей сейчас совсем некстати. Опасаясь лишнего шума в СМИ, женщина ссылает Макса в загородный дом, за которым во время их отсутствия присматривает тетя Света (Анна Михалкова). Там мальчик, мучимый чувством вины и отсутствием материнской любви и поддержки, пытается в одиночку справиться с этой тяжелой ситуацией.