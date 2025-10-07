Ричмонд
Надежда Михалкова представила свой новый фильм с Высоцкой и Акиньшиной

Режиссер поддержала премьеру картины «Огненный мальчик» на фестивале актуального российского кино «Маяк» в Геленджике
Съемочная группа фильма «Огненный мальчик»

В рамках конкурса 3-го фестиваля актуального российского кино «Маяк», который проходит в Геленджике с 4 по 9 октября, состоялся премьерный показ драмы «Огненный мальчик» — новой режиссерской работы Надежды Михалковой.

Постановщица представила свой фильм вместе с продюсером Павлом Бурей, оператором Алишером Хамидходжаевым и актером Богданом Голощуком. Для Богдана «Огненный мальчик» — уже вторая премьера на этом фестивале после картины «Лермонтов».

Перед показом Надежда Михалкова обратилась к залу с приветствием и благодарностью: «Если вы почувствуете хоть на одну минуту ту любовь, с которой мы делали это кино, то у нас все получилось».

Надежда Михалкова
Съемочная группа фильма «Огненный мальчик»

Главный герой фильма «Огненный мальчик» — подросток Макс (Денис Косиков), который однажды становится невольным участником трагедии в ночном клубе. Его мать (Юлия Высоцкая) — председатель комитета по делам семьи и детей, и семейные скандалы ей сейчас совсем некстати. Опасаясь лишнего шума в СМИ, женщина ссылает Макса в загородный дом, за которым во время их отсутствия присматривает тетя Света (Анна Михалкова). Там мальчик, мучимый чувством вины и отсутствием материнской любви и поддержки, пытается в одиночку справиться с этой тяжелой ситуацией.

Среди других звезд проекта — Оксана Акиньшина в роли тети Макса, Александр Устюгов и Елизавета Ищенко.

В широкий прокат фильм «Огненный мальчик» выйдет 6 ноября.