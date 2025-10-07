Ричмонд
Звезда «Игры престолов» посетила Неделю моды в наряде с карманами для груди

Актриса Эмилия Кларк посетила Неделю моды в Париже в откровенном наряде

Актриса Эмилия Кларк посетила Неделю моды в Париже в откровенном наряде. Соответствующие снимки появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) глянцевого журнала Vogue. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Эмилия Кларк / фото: соцсети
Эмилия Кларк / фото: соцсети

38-летняя звезда «Игры престолов» предстала на размещенных кадрах в ажурных колготках и полупрозрачной юбке с серым верхом. Кроме того, она позировала перед камерой в белых остроносых туфлях и лонгсливе с карманами для груди. При этом образ знаменитости был дополнен легким макияжем и гладкой прической.

Эмилия Кларк / фото: соцсети
Эмилия Кларк / фото: соцсети

Поклонники в комментариях под публикацией разошлись во мнениях по поводу внешнего вида актрисы.

«Она мне очень нравится, но наряд ужасен», «Этот наряд — большой провал», «Она такая красивая женщина, но наряд этого не отражает», «Боже, как красиво», «Наша королева», «Вообще мне нравится, что наряд выполнен в вязаной технике, но эти карманы…» — рассуждали они.