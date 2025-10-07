Звезда «Игры престолов» посетила Неделю моды в наряде с карманами для груди

38-летняя звезда «Игры престолов» предстала на размещенных кадрах в ажурных колготках и полупрозрачной юбке с серым верхом. Кроме того, она позировала перед камерой в белых остроносых туфлях и лонгсливе с карманами для груди. При этом образ знаменитости был дополнен легким макияжем и гладкой прической.